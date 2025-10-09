Haberler

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda 3 şüpheliyi yakaladı. Araçta 501 gram uyuşturucu madde ve 76 sentetik hap ele geçirildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çadırkaya Mahallesi'nde takibe aldıkları bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada, 501 gram uyuşturucu madde ve 76 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki M.A, M.B. ile Y.S'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
