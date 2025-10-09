Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çadırkaya Mahallesi'nde takibe aldıkları bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde yapılan aramada, 501 gram uyuşturucu madde ve 76 sentetik hap ele geçirildi.

Ekipler, araçtaki M.A, M.B. ile Y.S'yi gözaltına aldı.