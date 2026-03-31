Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kayseri'de jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan bir şahsa yönelik düzenledikleri operasyonda 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 162 gram uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Melikgazi ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 162 gram uyuşturucu madde, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca ve 33 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin