Kayseri'de Türk Dünyası Müzik Topluluğu konseri sanatseverlerle buluştu

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Kayseri'de "2. Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması" etkinlikleri kapsamında Türk Dünyası Müzik Topluluğu Konseri düzenlendi.

Etkinlik, Talas Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Edebiyatı Vakfı işbirliğiyle Erciyes Kültür Merkezi'nde (EKM) gerçekleştirildi.

Program öncesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı sahne aldı, sanatçılar türküler seslendirdi.

Anadolu'dan Türkistan'a uzanan Türk dünyasının köklü ezgileri seslendirilen konserde, halk dansları topluluğu da yöresel koreografileriyle gösteri sundu.

Konsere çok sayıda sanatsever katıldı.

Kaynak: AA