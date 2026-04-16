Kayseri'de tramvayın çarptığı kadın yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 58 yaşındaki bir kadın, tramvayın çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, tramvayın çarpması sonucu yaralandı.
Sivas Caddesi Doğu Garajı'nda, 58 yaşındaki Ş.Y'ye tramvay durağından yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada seyir halindeki tramvay çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tramvayın altında kalarak yaralanan kadın çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan