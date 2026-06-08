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Kayseri'de tramvayla kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kayseri'de tramvayla kamyonun çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Aşık Veysel Bulvarı'nda T.Ç. yönetimindeki tramvay ile T.K. idaresinde 38 ZC 678 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada tramvayda bulunan ve hafif şekilde yaralanan 5 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil
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