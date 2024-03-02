Kayseri'de traktör sürücüsü tarlada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde traktörle tarla sürerken fenalaşan sürücü, araçtan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kayseri'de traktörle tarla sürerken fenalaşan sürücü araçtan düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Yahyalı ilçesi Senirköy ile İlyaslı Mahalleleri arasında traktörle tarla süren T.B. (65), bir anda fenalaştı.
Seyir halindeki traktörden inmeye çalışan T.B, araçtan düştü.
Eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi T.B'yi Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
T.B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.