Kayseri'de Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde yol kenarında beklerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Yaşar Kolsuz (50) ve Üzeyir Karakoç (80), toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Felahiye ilçesi Kuruhüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Y.'nin kontrolünü yitirdiği 38 GF 366 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Yaşar Kolsuz ve Üzeyir Karakoç'a çarptı. Kazada, Kolsuz hayatını kaybederken, Karakoç ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Üzeyir Karakoç ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Karakoç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Cenazeler otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürülürken, kaçan araç sürücüsü Osman Y., yakalanıp gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Yaşar Kolsuz'un, yaklaşık 15 yıl önce geçirdiği traktör kazasında sol ayağının kesildiği öğrenildi.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından teslim alınarak, Kuruhüyük Mahallesi'ne getirildi. Kolsuz ve Karakoç'un cenazesine aileleri ve yakınları katıldı. Yaşar Kolsuz ve Üzeyir Karakoç kılınan namazın ardından Kuruhüyük Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Osman Y.'nin işlemleri sürüyor.