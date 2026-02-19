Haberler

Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü kazada kamyon sürücüsünün yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin ölümüne sebep olan trafik kazasının sanığı kamyon sürücüsünün yargılamasına devam ediliyor. Mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kayseri'de 2'si öğretmen 3 kişinin öldüğü trafik kazasında kamyon sürücüsünün yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü A.Ö. ile kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları katıldı.

Suçsuz olduğunu savunan kamyon sürücüsü A.Ö., beraatini istedi.

Müştekilerin avukatı ise A.Ö.'nün taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmaktan ceza almasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi.

Kayseri-Ankara kara yolu Mahzemin Kavşağı'nda, 9 Ekim 2024'te kamyon ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si öğretmen 3 kişi hayatını kaybetmişti.

