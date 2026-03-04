Haberler

Otomobilin çarptığı yaya öldü

Kayseri'de yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı 54 yaşındaki Çiğdem Mutlu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Çiğdem Mutlu (54) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. F.A. (40) yönetimindeki 38 APP 056 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çiğdem Mutlu'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Mutlu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiğdem Mutlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürülürken, sürücü F.A. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
