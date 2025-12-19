Haberler

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si yaya 4 kişi yaralandı; kızının yaralandığını duyan baba tepki gösterdi

Kayseri'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 2'si yaya 4 kişi yaralandı; kızının yaralandığını duyan baba tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Kocasinan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si yaya 4 kişi yaralandı. Yaralıların tedavileri hastanelerde devam ederken, kaza nedeniyle polis soruşturma başlattı.

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si yaya 4 kişi yaralandı. Yaralanan yayalardan S.G.'nin babası A.G., kaza yerine gelerek, "Kızıma kim çarptı" diye bağırarak tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen baba A.G., daha sonra kızının tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde meydana geldi. S.G. idaresindeki 34 NFP 218 plakalı otomobil, İ.Y. yönetimindeki 38 AKS 565 plakalı otomobil ile çarpıştı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobillerden biri yaya olarak yoldan geçen E.G.Y. ve S.G.'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yayaların yanı sıra otomobil sürücüsü İ.Y. ile S.G.'nin yanında yolcu konumundaki S.G. de yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelen yaralı yaya S.G.'nin babası A.G., "Kızıma kim çarptı" diye bağırarak tepki gösterdi. Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen baba A.G., daha sonra kızının tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına Danla Bilic'ten yanıt geldi

Akçıl'ın zehir zemberek açıklamasına yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Oyuncu Debbie Rush'u yıkan ölüm! Oğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncuyu yıkan ölüm! Oğlu 31 yaşında hayatını kaybetti
Miss Turkey 2025 güzeli Sıla Saraydemir oldu

Miss Turkey 2025 güzeli belli oldu
Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk

Faiz oranlarında 2,5 yıl sonra bir ilk
Kokoreç tartışması yeniden alevlendi: Çakması orijinalini nasıl geçer?

Yunanlar kokorecimizi de çalmış! Buldukları isim evlere şenlik
Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor

Türkiye'de kaydedilen görüntüye bakın! İzleyenler inanamıyor
Bodrum'da ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü

Gözde tatil ilçesinde ana su isale hattı patladı, asfalt çöktü
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapıldı

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapıldı
title