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Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı

Kayseri'de Trafik Kazası: 2 Kişi Ağır Yaralandı
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Kayseri-Malatya kara yolunda hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti.

Kayseri'de hafif ticari aracın iş makinesiyle çarpışması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

H.D'nin kullandığı 38 AFK 089 plakalı hafif ticari araç ile H.I. idaresindeki iş makinesi Kayseri- Malatya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.

İş makinesi sürücüsünün ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hafif ticari araç sürücüsü H.D. ve araçtaki bir kişi çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta sıkıştı.

İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan 2 kişi ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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