Kayseri'de Trafik Denetiminde 8 Sürücüye 75 Bin Lira Ceza
Kayseri'de trafik kurallarına uymayan 8 sürücüye toplam 75 bin 129 lira ceza kesildi. Emniyet, sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek zararlı davranış sergileyen araçları tespit etti.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan 3 farklı paylaşımla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, paylaşımlara konu olan yarışan, emniyet şeridini kullanan ve egzoz patlatan 8 aracı tespit etti.
Sürücülere, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 75 bin 129 lira cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel