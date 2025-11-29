Haberler

Kayseri'de Toplu Ulaşım Verileri Google Maps'e Taşındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir vizyonu kapsamında geliştirdiği GTFS entegrasyonu ile şehir içi toplu ulaşım verilerini Google Maps üzerinden erişilebilir hale getirdi. Kullanıcılar daha verimli seyahat planlaması yapabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği General Transit Feed Specification (GTFS) entegrasyonu ile toplu ulaşım verilerini Google Maps'e taşıdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin ulaşım ekosisteminin merkezinde yer alan KBBTrafik mobil uygulaması, toplu taşıma, trafik, otopark ve bisiklet paylaşım sistemi gibi bileşenleri tek çatı altında buluşturarak 120 bini aşkın kullanıcıya kesintisiz hizmet sunuyor.

Engelli bireylerin şehiriçi ulaşımda en yüksek verimlilikle seyahat edebilmesi için geliştirilen Engelsiz Kayseri uygulaması ise görme engelli vatandaşların güvenli, hızlı ve yönlendirilebilir toplu taşıma deneyimi yaşamasını mümkün kılıyor.

Akıllı şehir vizyonu kapsamında GTFS entegrasyonu sayesinde kentin toplu taşıma verileri Google Maps üzerinden erişilebilir hale geldi.

Vatandaşlar artık seyahat başlangıç ve bitiş noktalarını seçerek en uygun rotayı görüntüleyebiliyor, aktarma noktalarını kolayca planlayabiliyor ve otobüsün hangi durakta olduğunu adım adım takip edebiliyor.

Kullanıcılar, seyahat sürelerini ve tahmini bilet maliyetlerini önceden görebiliyor, farklı ulaşım yollarını karşılaştırabiliyor ve özellikle erişilebilirlik gereksinimi olan bireyler için Google'ın sesli yönlendirme özelliklerinden yararlanabiliyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Kazada yaralanan kadın polis memuru da şehit oldu

Feci kazadan bir acı haber daha! Kadın polis de şehit oldu
Aile katliamından yeni detaylar! Annesini öldüren babasına 'Baba ne yapıyorsun?' deyince...

Annesi gözleri önünde öldürülünce "Baba ne yapıyorsun?" dedi ve...
19 yaşındaki halini paylaşan Pınar Altuğ'un fotoğrafı olay oldu

19 yaşındaki hali olay oldu
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini iki farklı spiker anlatacak

Derbiyi izlemek için televizyonu açanlar bir ilki yaşayacak
Altın için temkinli: İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı

İşte İslam Memiş'e göre 2026'nın en çok kazandıracak yatırım aracı
3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor: Taşındığımız her yere götürüyoruz

Fıkra gibi! 3 yıldır çürümeye terk edilen araçların arasında bekliyor
Kesenin ağzını açtı! Sadettin Saran'dan futbolculara dev prim

"Derbiyi kazanın" diyerek kesenin ağzını açtı
Almanya'da yaşayan gurbetçinin isyanı: Sinirden ağlayasım var, bu nasıl sistem?

Almanya'da yaşayan gurbetçi yaşadığı duruma isyan etti
Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu

Osimhen'in Okan Buruk'tan istediği şey olay oldu
Acun'un bile haberi yok! Survivor şampiyonundan çok konuşulacak 'Oruç' çıkışı

Survivor şampiyonundan çok konuşulacak "Oruç" çıkışı
Osayi-Samuel Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu

Fenerbahçe'den ayrıldığına pişman oldu
Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme

Süper Lig devinin eski yıldızından eşi benzeri görülmemiş sözleşme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.