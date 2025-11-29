Kayseri'de Toplu Ulaşım Verileri Google Maps'e Taşındı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehir vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği General Transit Feed Specification (GTFS) entegrasyonu ile toplu ulaşım verilerini Google Maps'e taşıdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehrin ulaşım ekosisteminin merkezinde yer alan KBBTrafik mobil uygulaması, toplu taşıma, trafik, otopark ve bisiklet paylaşım sistemi gibi bileşenleri tek çatı altında buluşturarak 120 bini aşkın kullanıcıya kesintisiz hizmet sunuyor.

Engelli bireylerin şehiriçi ulaşımda en yüksek verimlilikle seyahat edebilmesi için geliştirilen Engelsiz Kayseri uygulaması ise görme engelli vatandaşların güvenli, hızlı ve yönlendirilebilir toplu taşıma deneyimi yaşamasını mümkün kılıyor.

Akıllı şehir vizyonu kapsamında GTFS entegrasyonu sayesinde kentin toplu taşıma verileri Google Maps üzerinden erişilebilir hale geldi.

Vatandaşlar artık seyahat başlangıç ve bitiş noktalarını seçerek en uygun rotayı görüntüleyebiliyor, aktarma noktalarını kolayca planlayabiliyor ve otobüsün hangi durakta olduğunu adım adım takip edebiliyor.

Kullanıcılar, seyahat sürelerini ve tahmini bilet maliyetlerini önceden görebiliyor, farklı ulaşım yollarını karşılaştırabiliyor ve özellikle erişilebilirlik gereksinimi olan bireyler için Google'ın sesli yönlendirme özelliklerinden yararlanabiliyor.