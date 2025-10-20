Kayseri'de Tomruk Düşmesi Sonucu İşçi Hayatını Kaybetti
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir kereste işletmesinde çalışan Cemal Vaizoglu, üzerine tomruk düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri müdahale etti ancak Vaizoglu kurtarılamadı.
İlçede faaliyet gösteren bir kereste işletmesinde çalışan Cemal Vaizoglu'nun (58) üzerine tomruklardan biri düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Tomruğun altından çıkarılan Vaizoglu sağlık ekiplerince Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Vaizoglu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel