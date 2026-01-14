Haberler

Kayseri'de tipi nedeniyle kapanan 22 mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Sarız ilçesinde tipi nedeniyle kapanan 22 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor. 148 personel ve 85 araçla yürütülen çalışmalar, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sarız ilçesinde tipi nedeniyle kapanan 22 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 148 personel ve 85 araçla yürüttüğü çalışmalarda, Pınarbaşı ilçesinde 40, Sarız'da 15, Yahyalı'da 10, Bünyan'da 5 ve Sarıoğlan'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel


