Kayseri'de tipi nedeniyle kapanan 22 mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Sarız ilçesinde tipi nedeniyle kapanan 22 mahalle yolunu açma çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre ekipler, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ulaşımda aksamalara sebep olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, 148 personel ve 85 araçla yürüttüğü çalışmalarda, Pınarbaşı ilçesinde 40, Sarız'da 15, Yahyalı'da 10, Bünyan'da 5 ve Sarıoğlan'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Yoğun tipi nedeniyle kapanan Sarız ilçesindeki 22 mahalle yolunu açma çalışmaları sürüyor.