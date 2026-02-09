Haberler

Kayseri'de terör operasyonlarında 16 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen terör operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada terör örgütlerine yönelik düzenledikleri operasyonlarda, 16 zanlıyı gözaltına aldı.

