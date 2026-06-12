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Başkan Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi'nde kültür ve turizm mirasını yaşatmak amacıyla yürütülen üçüncü etap proje çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehrin kültür ve turizm mirasını yaşatmak amacıyla tarihi Kayseri Mahallesi'nde başlatılan üçüncü etap projelerini inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi dokusunun ortaya çıkarılması için projenin yapım çalışmalarında incelemede bulundu.

Büyükkılıç, çalışmalarda gelinen son durum hakkında Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı Gürcan Senem'den ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, tarihi Kayseri Mahallesi'nin özgün dokusunun ortaya çıkarılması ve bölgenin cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla sürdürülen çalışmaların büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, projenin Kayseri'nin kültürel mirasına önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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