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Kayseri'de taksicinin "yolcu alma" tartışmasında bıçakla öldürüldüğü olayda 2 sanığa hapis cezası

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Kayseri'de taksiciler arasında 'yolcu alma' nedeniyle çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık oğul 19 yıl, baba ise 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de taksiciler arasında "yolcu alma" nedeniyle çıkan, bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya ilişkin yeniden yargılanan sanıklardan baba 9 yıl, oğlu ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanıklar R.D, babası M.D. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Müştekiler ve avukatları, Yargıtay'ın bozma kararına itiraz ederek, sanıkların mevcut cezalara yeniden çarptırılmalarını talep etti.

Sanık R.D. savunmasında, "Ben bu olayın yaşanmasını istemedim. Üniversite okuyordum. Harçlığımı çıkarmak için taksicilik yapıyordum. Çok pişmanım." dedi.

Sanık M.D. de maktul A.D'ye karşı hiçbir fiilinin olmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık R.D'ye "kasten öldürme" suçundan 19 yıl, M.D'ye ise "yardım etme" suçundan 9 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Kayseri'de taksi sürücüleri A.D. ile R.D. arasında Melikgazi ilçesi Talas Bulvarı'ndaki Kızılay EKM taksi durağında, 28 Haziran 2023'te, "yolcu alma" konusunda tartışma çıkmış, sonrasında çıkan kavgada bıçaklanan A.D, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. R.D. ve ona yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan babası M.D. tutuklanmıştı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan R.D'nin müebbet, babası M.D'nin ise 12 yıl hapis cezasına çarptırmasının ardından itiraz üzerine istinaf, sonrasında Yargıtay'a taşınan dosyada, sanıkların olayı fiili tahrik altına işlediği gerekçesiyle bozma kararı verilerek, yerel mahkemeye gönderilmişti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
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