Kayseri'de Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü

Kayseri'de Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de husumetlisi tarafından bıçaklanan taksici Mustafa Durmuş, hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KAYSERİ'de husumetlisi H.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülen taksici Mustafa Durmuş, toprağa verildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri'ndeki taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförü Mustafa Durmuş ile H.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.Ş., taksi şoförü Durmuş'u bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Durmuş, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli ise kaçtı. Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durmuş'un cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Taksici Mustafa Durmuş, burada kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e gözdağı: Bunu yapan faturasını öder

Bu sözler Netanyahu'ya: Bunu yaparsan faturasını ağır ödersin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali borsayı fena vurdu! Kayıp yüzde 5'i aştı

Mahkemenin CHP kararı borsayı fena vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.