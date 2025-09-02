Kayseri'de Taksici Bıçaklanarak Öldürüldü

KAYSERİ'de husumetlisi H.Ş. tarafından bıçaklanarak öldürülen taksici Mustafa Durmuş, toprağa verildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yıldızevler Mahallesi Doğu Garajı Kümeevleri'ndeki taksi durağında meydana geldi. Taksi şoförü Mustafa Durmuş ile H.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, H.Ş., taksi şoförü Durmuş'u bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mustafa Durmuş, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından şüpheli ise kaçtı. Durmuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Durmuş'un cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Taksici Mustafa Durmuş, burada kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.