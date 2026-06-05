Kayseri'de taksi şoförünü bıçakla öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada taksi şoförünü bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık M.Ş. ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı, akıl sağlığıyla ilgili alınan kapsamlı rapora göre sanığın cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, M.Ş'nin "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanığın cezasına "haksız tahrik" indirimi uygulanmasına yer olmadığı değerlendirildi.

Sanık M.Ş, savunmasında, bu zamana kadar herhangi bir adli sicil kaydının olmadığını ve karakolun önünden dahi geçmediğini söyledi.

Yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu belirten M.Ş, "Akıl sağlığımda herhangi bir sıkıntı yok. Keşke olmasaydı, pişmanım. Olayı tasarlayarak işlemedim, aniden oldu." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki Doğu Garajı'nda 1 Eylül 2025'te çıkan bıçaklı kavgada M.Ş, taksi şoförü Mustafa Durmuş'u yaralamış, hastaneye kaldırılan Durmuş kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan M.Ş, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.