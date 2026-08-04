Kayseri'de Sünger Atölyesinde Yangın
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Atölyede maddi hasar oluşurken, dışarıda bulunan bir traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
KAYSERİ'de sünger atölyesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi Metalsan Sanayi Sitesi'ndeki sünger atölyesinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler atölyeyi kapladı. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Atölyede zarar meydana gelirken, dışarıda bulunan traktör da kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı