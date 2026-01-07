Haberler

Kayseri'de otomobil boş sulama kanalına düştü: 1 yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına düştü. Olayda bir kişi yaralandı.

KAYSERİ'de, otomobilin bariyerleri kırarak sulama kanalına düştüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvar'ında meydana geldi. A.Ç. idaresindeki 38 ANU 776 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri kırarak içi boş sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
