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Kayseri'de 925 Sürücüye Trafik Cezası

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Kayseri'de son bir haftada yapılan denetimlerde kural ihlali yapan 925 sürücüye ceza kesildi. Abartı egzoz, drift, makas atma gibi ihlallerin yanı sıra en çok cep telefonu ve yüksek sesle müzik cezası uygulandı.

KAYSERİ'de son bir haftada yapılan trafik denetimleri sonucu kural ihlali yapan ya da evrakları eksik olan toplam 925 sürücüye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek sesle müzik gibi kent genelinde kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Son 1 haftada yapılan denetim ve ihbarlar sonucu 925 sürücüye cezai işlem uygulandı. Bu kapsamda 17 sürücüye modifiyeli araç kullanmak, 9 sürücüye abartı egzozla araç kullanmak, 124 sürücüye sürücü belgesiz veya sürücü belgesi geçersiz araç kullanmak, 58 kişiye sürücü belgesi geçici veya daimi geri alındığı halde araç kullanmak, 2 sürücüye makas atmak, 165 kişiye kırmızı ışık ihlali, 47 sürücüye alkollü araç kullanmak, 2 kişiye alkolmetreye üflememek, 43 sürücüye ışık donanımı ihlali, 2 kişiye drift atmak, 186 sürücüye yüksek sesle müzik dinlemek ve 270 kişiye de cep telefonu kullanmak suçundan cezai işlem uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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