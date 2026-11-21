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Kayseri'de özel halk otobüsünde rahatsızlanan yolcu, şoför tarafından güzergah değiştirilerek hastaneye yetiştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım AŞ denetimindeki Şehir Merkezi-Kayabaşı güzergahında sefer yapan özel halk otobüsünde rahatsızlanan bir yolcuya, otobüs şoförü ve diğer yolcular müdahale etti.

Yolcunun sağlık durumunun ciddiyetini fark eden şoför Yavuz Selim Gül, güzergahını değiştirerek otobüsü Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi. Yolcu, vakit kaybetmeden diğer yolcuların da yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, örnek davranışı dolayısıyla otobüs şoförü Gül'ü tebrik etti.

Büyükkılıç, yaşanan olayın insan hayatına verilen değerin ve toplumsal dayanışmanın güzel bir örneği olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA