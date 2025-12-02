Kayseri'de Sis Etkili, Görüş Mesafesi Düşüyor
Kayseri'de gece etkili olan soğuk hava sabaha karşı sise dönüştü. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Kayseri'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Kent merkezinde gece etkili olan soğuk hava, sabaha doğru yerini sise bıraktı.
Görüş mesafesi yer yer 20 metreye düştü.
Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel