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Kayseri'de Şimşek Işıklarının Etkisiyle Gökyüzüne Türkiye Haritası Yansıdı

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Kayseri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili olurken, gece yer yer çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Bir vatandaşın çektiği görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu görüldü.

Kayseri'de şimşek ışıklarının etkisiyle gökyüzüne Türkiye haritasına benzer şekil yansıdı.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

Gece yer yer çakan şimşekler, gökyüzünü aydınlattı.

Bir vatandaş tarafından çekilen görüntüde, şimşek ışıklarının Türkiye haritasına benzer şekil oluşturduğu kameraya yansıdı.

Kaynak: AA / Güncel

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