Kayseri'de Silahlı Yağma Şüphelileri Yakalandı

Kayseri'de Silahlı Yağma Şüphelileri Yakalandı
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Kayseri'de bir iş yerinde silahlı yağma olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan operasyon sırasında üzerlerinde olay anında giydikleri kıyafetler, kar maskesi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

KAYSERİ'de bir iş yerinde 'silahlı yağma' olayına karıştıkları belirlenen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Mayıs'ta iş yerinde 'silahlı yağma' olayına karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 60 personelden oluşan özel ekip, şüphelilerin H.D. (26) ve O.Ç. (28) olduğunu belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalandı. Yapılan aramalarda olay sırasında üzerlerinde bulunan kıyafetler, kar maskesi, eldiven ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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