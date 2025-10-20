Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Öldürüldü, Zanlı Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Akin Mahallesi'nde motorlu bir saldırı sonucu Mustafa Yerli hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli E.T, jandarma tarafından yakalandı ve sorgulama işlemleri devam ediyor.
Kayseri'de bir kişiyi silahla öldürüp kaçan şüpheli gözaltına alındı.
Akin Mahallesi'nde otomobiliyle seyreden Mustafa Yerli'yi silahlı saldırı sonucu öldürüp olay yerinden kaçan E.T, belirlenen adreste jandarma tarafından yakalandı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Yerli, aracıyla seyir halindeyken dün uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetmiş, zanlı ise kaçmıştı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel