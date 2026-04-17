Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Rıdvan T. ve Ümit D. tabancayla yaralandı, şüpheli yakalandı.

KAYSERİ'de iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada Rıdvan T. ve Ümit D., tabancayla yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada M.R.Ş., tartıştığı Rıdvan T. ve Ümit D.'yi tabancayla yaraladı. Olayın ardından babası M.Ş. ile 38 GS 3838 plakalı cipe binen şüpheli, kaçmaya başladı. Şüphelinin aracı, polis tarafından yaklaşık 300 metre uzaklıktaki Otak Sokak'ta durduruldu. Yakalanıp gözaltına alınan M.R.Ş. ile babası M.Ş., polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
