Kayseri'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Ferdi B. yaşamını yitirdi, Boran B. ve Ejder K. yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ferdi B. öldü, Boran B. ve Ejder K. ise yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Barsama Mahallesi 3023 Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı bir evde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ferdi B., Boran B. ve Ejder K., kimin ateşlediği henüz bilinmeyen silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Ferdi B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ve polis ekipleri, araçlarıyla olay yerinden kaçan Hüseyin K. ve Veli K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
