Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kayseri'de M.A.Y.'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu Osman D. hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kameraları ile kaydedildi. M.A.Y. firar etti.

KAYSERİ'de, M.A.Y.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Osman D.'nin hayatını kaybettiği silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, saat 01.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'ta meydana geldi. M.A.Y. ile Osman D. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle M.A.Y. pompalı tüfekle Osman D.'ye ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Osman D. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Osman D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Osman D.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polis ekipleri, M.A.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yanında başkalarının da olduğu görülen M.A.Y.'nin, Osman D.'ye ateş açtığı, Osman D.'nin M.A.Y.'ye doğru koştuğu ve saçmaların isabet etmesiyle yere yığıldığı anlar yer aldı. Ayrıca M.A.Y.'nin otomobille kaçtığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
