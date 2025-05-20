Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Silahlı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Pınarbaşı'nda meydana gelen silahlı kavgada E.Ö. hayatını kaybetti. M.Ş. ve iki şüpheli aranmaya başlandı.

KAYSERİ'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada M.Ş.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği E.Ö., hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.Ş. ile birlikte 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Pınarbaşı ilçesi Kayaaltı Mahallesi'nde meydana geldi. M.Ş. ile E.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. İki tarafın yakınlarının da dahil olduğu tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında M.Ş.'nin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği E.Ö. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan E.Ö. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. E.Ö.'nün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, polis ekipleri M.Ş. ve olay sırasında yanında bulunduğu ileri sürülen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump Netanyahu'ya resti çekti: Gazze'de savaş durmazsa ABD Tel Aviv'i terk edecek

Trump Netanyahu'ya resti çekti! Dediğini yapmazsa yalnız kalacak
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: Suriye'de geçiş yönetimi haftalar içinde çökebilir

ABD'den kafa karıştıran "Suriye" açıklaması: Haftalar içinde çökebilir
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Amedspor'da Servet Çetin dönemi sona erdi

Düşme hattından alıp 9. yaptığı takımdan ayrıldı
1,5 yaşındaki Metehan öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı

Metehan bebek öldü, ilde alarm verildi! Cenazede herkes maske taktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Engin: Taraftar anket yapsa Fenerbahçe'nin hocası o olur

Sinan Engin: Bir anket yapılsa Fenerbahçe'nin yeni hocası o isim olur
Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi

Türk malı helva raflardan toplatılıyor! Salmonella tespit edildi
Robin van Persie Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu istiyor

Van Persie Fenerbahçe'ye çuvalla para kazandırabilir
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
İnanılmaz rakam! Galatasaray'ın son 48 saatte kasası doldu taştı

48 saatte 250 binden fazla ürün satıldı, kasa doldu taştı
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi

Kaşar peynirde akılalmaz dolandırıcılık! Tonlarca ele geçirildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.