Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki bağ evinde meydana gelen olayda, tartışma tüfekli kavgaya dönüştü. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Hacı Arif Bey Caddesi'ndeki bağ evinde M.O. ile M.G, D.O, Ö.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.O. tüfekle ateş ederek M.G, D.O. ve Ö.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan M.O. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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