Haberler

Kayseri'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü

Kayseri'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle bir çam ağacı devrildi. Bahçelievler Mahallesi'nde yol kenarındaki otomobilin üzerine düşen ağaç, hasara yol açtı. Ekipler ağaç kaldırma çalışmaları başlattı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir çam ağacı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden ayrıldı.

Çam ağacı, yol kenarındaki 34 PEK 527 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Otomobilde hasar oluşurken, ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı

Suriye ordusu kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Bergüzar Korel'e sevişme sahnesini sordular, verdiği cevap da sahne kadar olay

Bergüzar Korel'e malum sahneyi sordular, yanıtı bomba
Putin'in dini söylemlerine kiliseden tepki: Deccal'e benziyor

Sözleri kiliseyi ayağa kaldırdı: Kurtarıcı değil deccal
Yıldız Tilbe'den yıllar sonra gelen itiraf: Sağ kulağım duymuyor

Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Yıllardır gizlediği gerçeği açıkladı
Bayhan'ın 3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var

3 kilo pirinci tek seferde pişirmesinin arkasında acı bir gerçek var
Fenerbahçelilere müjde: Mert Günok ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de o isimde

Fenerliler çıldıracak! Mert ve Guendouzi sonrası sıra şimdi de onda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rahmi Koç ile görüştü