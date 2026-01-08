Kayseri'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç otomobilin üzerine düştü
Kayseri'nin Talas ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle bir çam ağacı devrildi. Bahçelievler Mahallesi'nde yol kenarındaki otomobilin üzerine düşen ağaç, hasara yol açtı. Ekipler ağaç kaldırma çalışmaları başlattı.
Kayseri'nin Talas ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir çam ağacı, kuvvetli rüzgar nedeniyle kökünden ayrıldı.
Çam ağacı, yol kenarındaki 34 PEK 527 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
Otomobilde hasar oluşurken, ekipler ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel