Kayseri'de Seyir Halindeyken Camdan Ayağını Dışarı Çıkartan Sürücüye Cezası Kesildi
Kayseri'de sürücünün seyir halindeyken aracın camından ayağını dışarı çıkartması üzerine 2 bin 979 lira para cezası uygulandı.
Kayseri'de aracın camından ayağını dışarı çıkartıp seyreden sürücüye para cezası uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi-Yahyalı yolunda bir sürücünün seyir halindeyken ayağını aracın camından dışarı çıkarttığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimliği tespit edilen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddesinden 2 bin 979 lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel