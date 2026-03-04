Haberler

Kayseri'de seyir halindeyken yanan özel halk otobüsü kullanılamaz hale geldi

Kayseri Melikgazi'de seyir halindeyken motor kısmından duman çıkan özel halk otobüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, ancak kullanılamaz hale geldi.

Kayseri'de seyir halindeyken alev alan özel halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı'nda E.E'nin kullandığı 38 AB 335 plakalı otobüsün motor kısmından seyir halindeyken duman çıkmaya başladı.

Dumanı fark eden sürücü otobüsü durdurarak durumu itfaiyeye bildirdi.

Büyük bölümü alev alan otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin



