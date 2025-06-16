Kayseri'de Sanat Akademisi Yaz Kursları İçin Kayıtlar Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi, 9-15 yaş çocuklar ve 16 yaş üzeri yetişkinler için düzenlediği yaz kurslarına kayıt almaya başladı. Kurslar bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt branşlarında eğitim verecek. Kayıtlar 27 Haziran'a kadar sürecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Sanat Akademisi bünyesinde düzenlediği yaz kursları için kayıtlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Akademisi bünyesinde düzenlenen yaz kurs kayıtları bugün başladı.

Kurslar, 9-15 yaş çocuklar ve 16 yaş üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenecek.

Kurslarda bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt branşlarında eğitim verilecek.

Başvurular 27 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

Vatandaşlar, 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merakla beklenen rapor paylaşıldı! İşte emekli zammı konuşulan rakam

Emekliye yapılacak zammı yakından ilgilendiren rapor paylaşıldı
Galata Kulesi'nde feci olay! 22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor

22 yaşındaki genç öldü, tek ihtimal üzerinde duruluyor
Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor

Samsunspor sezonun ilk bombasını patlatıyor
Samet Akaydın nişanlandı! 'Makas kesmedi' deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi

"Makas kesmedi" deyince Fener'in eski yıldızı devreye girdi
Edin Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu

Dzeko'nun sürpriz geri dönüşü! 1 yıllık anlaşma duyuruldu
Arda Turan, ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

İlk transferini Galatasaray'dan yapıyor
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.