Kayseri'de Sanat Akademisi Yaz Kursları İçin Kayıtlar Başladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi, 9-15 yaş çocuklar ve 16 yaş üzeri yetişkinler için düzenlediği yaz kurslarına kayıt almaya başladı. Kurslar bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt branşlarında eğitim verecek. Kayıtlar 27 Haziran'a kadar sürecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Sanat Akademisi bünyesinde düzenlediği yaz kursları için kayıtlar başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sanat Akademisi bünyesinde düzenlenen yaz kurs kayıtları bugün başladı.
Kurslar, 9-15 yaş çocuklar ve 16 yaş üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenecek.
Kurslarda bağlama, gitar, keman, ney, tiyatro, piyano, resim ve yan flüt branşlarında eğitim verilecek.
Başvurular 27 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.
Vatandaşlar, 0 352 232 20 40 ve 0 352 666 38 01 numaralı telefonlardan bilgi alabilecek.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel