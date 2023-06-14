Kayseri'de sağanak yağış sele döndü, mahalleleri su bastı Kayseri'nin Develi ve Tomarza ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi.

Kayseri'de sağanak yağış sele döndü, mahalleleri su bastı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ve Tomarza ilçelerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sel meydana geldi.

Kayseri'nin Develi ve Tomarza ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağışın ardından Develi ilçesine bağlı Çöten ve Şahmelik Mahalleleri ile Tomarza ilçesine bağlı Süvegenler Mahallesi'nde sel oluştu. Sel nedeniyle mahalleleri su basarken, ekili alanlarda zarar gördü.

Belediye ekipleri de çalışma başlattı.