Kayseri'de şiddetli rüzgarda hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Kayseri'de şiddetli rüzgarda hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı
Güncelleme:
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören Karpuzsekisi Camisi'nin minaresi belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı hasar alan minare, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Hafta içi etkili olan şiddetli rüzgardan etkilenen Karpuzsekisi Camisi'nin minaresinin yıkılması için belediye ekipleri çalışma yaptı.

Caminin etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla bağladıkları çelik halatla minareyi boş alana doğru çekerek yıktı.

Kontrollü yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
