Kayseri'de şiddetli rüzgarda hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde şiddetli rüzgardan dolayı hasar alan minare, belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

Hafta içi etkili olan şiddetli rüzgardan etkilenen Karpuzsekisi Camisi'nin minaresinin yıkılması için belediye ekipleri çalışma yaptı.

Caminin etrafında güvenlik önlemi alan ekipler, vinç yardımıyla bağladıkları çelik halatla minareyi boş alana doğru çekerek yıktı.

Kontrollü yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.