Kayseri'de adliye çalışanlarının oluşturduğu koro konser verdi

Kayseri'de adliye personelinin kurduğu 'Re'sen Ritim Topluluğu', Kadir Has Kongre Merkezi'nde konser verdi. Konserde Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da halk ozanı Aşık Veysel'in 'İşte gidiyorum' türküsünü seslendirdi.

Kayseri'de adliye personelinin oluşturduğu "Re'sen Ritim Topluluğu" konser verdi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Emre Taştan yönetiminde koro ve solo parçalar seslendirildi.

Konserde Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz da halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun "İşte gidiyorum" türküsünü söyledi.

Korkmaz, burada yaptığı konuşmada, adliye çalışanlarının medeni cesaret göstererek bu gösteriyi hazırladıklarını belirtti.

Topluluğun dördüncü konserini verdiğini anımsatan Korkmaz, "Daha önce olduğu gibi sizlere güzel bir gece, güzel bir müzik ortamı vaat ediyoruz. Üç aydır arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar. Bu emeğin ve gayretin çok güzel neticelere vesile olduğunu hep beraber göreceğiz. Bu gece az laf çok müzik diyoruz." diye konuştu.

Programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri ve adliye çalışanlarıyla aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

