Kayseri'de tarihi yapılar ve sokaklar ramazan ayı için ışıklandırıldı

Güncelleme:
Kayseri'de ramazan ayı için tarihi cami ve yapılar ışıklandırılarak bakım ve onarımları yapıldı. Ekipler, kale surlarına Türk bayrağı ve 'Hoş geldin 11 ayın sultanı ramazan' yazısını yansıtan lazer ile aydınlatma gerçekleştirdi.

Kayseri'de tarihi yapılar ve sokaklardaki aydınlatma sistemleri ramazan ayı için ışıklandırılarak bakım ve onarımı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı Teknik Bakım Onarım Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki tarihi cami ve caddelerin ışıklandırma bakım onarımını gerçekleştirdi.

Çalışmalar çerçevesinde, Bürüngüz Camisi'nin ışıklandırma bakımları yapıldı, mahya düzenlendi, tarihi Kayseri Kalesi, Camikebir ile Hunat Cami ve Medresesi'nin ışıklandırma bakım onarımı sağlandı.

Kale surlarına Türk bayrağı ile "Hoş geldin 11 ayın sultanı ramazan" yazısını yansıtan ekipler, lazer projeksiyon cihazlarıyla surları da ışıklandırdı.

Birçok cadde ve sokağın aydınlatıldığı çalışmalarda motifli figürler de yer aldı.

