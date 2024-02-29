Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı. Patlamada 2 kişi yaralandı ve otomobilde hasar meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Melikgazi ilçesi Alparslan Mahallesi Bahar Caddesi'nde park halindeki 38 AHU 208 plakalı otomobilde çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamada otomobildeki 2 kişi yaralandı, otomobilde hasar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.