İncesu'da sağlık personeli palyaço kostümüyle çocuklara işitme tarama testi yapıyor

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sağlık personeli palyaço kostümüyle çocuklara işitme tarama testi yapıyor. Uygulama, çocukların korkmadan katılmaları için eğlenceli bir ortamda gerçekleştiriliyor.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde sağlık personeli palyaço kostümüyle ilkokullardaki çocuklara işitme tarama testi yapıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığı Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal İşitme Tarama Programı kapsamında "Okul Çağı İşitme Tarama Testleri" gerçekleştiriliyor.

İncesu Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Doktor Ayşe Koyuncu koordinesinde yürütülen uygulama kapsamında, görevli ebelerden Saniye Selma Güldemir ile palyaço kostümüyle sürece renk katan Hemşire Büşra Af, tarama alanlarında çocukları neşeyle karşılıyor.

Oyunlar eşliğinde gerçekleştirilen işitme taramalarına çocuklar, korkmadan isteyerek katılım sağlıyor.

Uygulama hakkında açıklamalarda bulunan Koyuncu, çocukların sağlık taramalarına kaygı duymadan katılmalarının kendileri için önemli olduğunu belirterek, tarama sürecini çocukların dünyasına uygun ve eğlenceli bir ortamda gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
