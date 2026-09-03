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Kayseri'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kayseri'de Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Kayseri'nin Hacılar ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı; itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hacılar Erciyes yolunda plakaları öğrenilemeyen, M.Ç'nin kullandığı motosikletle İ.H.G. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücüler olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA
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