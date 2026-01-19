Haberler

Kayseri'de otomobil refüje çarptı: 3 yaralı

Kayseri'de otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir otomobilin refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde otomobilin refüje çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Hacılar ilçesi Erciyes Dağı yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 EYU 834 plakalı otomobil refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup, yol kenarındaki kaldırama çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kabine toplantısı başladı! Masada kritik konu başlıkları var

Son haftaların en kritik toplantısı başladı! İşte masadaki konular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
İsmi Fenerbahçe ile anılan Maestro'ya dev bir talip daha

Fenerbahçe'nin istediği Maestro'yu ezeli rakip istiyor
Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok
Kremlin açıkladı: Trump Putin'i Gazze Barış Konseyi'ne davet etti

Trump'tan Putin'e sürpriz davet: Sen de aramıza katıl
Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı

Fiyatlar fırladı! Altını ve gümüşü gölgede bırakan yatırım aracı
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi

Mehmet Akif'in eski eşi kovuldu! Sözleri sitem dolu
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası

Eski belediye başkanına kötü haber! Cezası belli oldu