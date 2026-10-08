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Kayseri'de otomobilin kaputu açılınca sürücü zor anlar yaşadı, o anlar görüntülendi

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kaputu aniden açıldı. Görüşü kapanan sürücü zor anlar yaşayıp aracı sağa çekerken kaza yaşanmadı; o anlar karşı şeritten gelen otomobilin araç içi kamerasınca kaydedildi.

Kayseri'de seyir halindeyken otomobilin kaputunun açılması, karşı şeritten gelen bir otomobilin ???????araç içi kamerasınca kaydedildi.

Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı'nda seyreden, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kaputu belirlenemeyen nedenle aniden açıldı.

Kaputun açılması nedeniyle görüşü kapanan sürücü, trafikte zor anlar yaşadı.

Sürücünün, otomobili güçlükle kontrol ederek yolun sağına çektiği ve herhangi bir kazanın yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan seyir halindeki aracın kaputunun aniden açılması, karşı şeritten gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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