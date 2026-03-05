Haberler

Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 54 yaşındaki Çiğdem Mutlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1) OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

KAYSERİ'de, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Çiğdem Mutlu (54) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. F.A. (40) yönetimindeki 38 APP 056 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Çiğdem Mutlu'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrolde Mutlu'nun kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiğdem Mutlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürülürken, sürücü F.A. ise gözaltına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

