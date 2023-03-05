Kayseri'de otomobil yüklü tır ile kamyonet taşıyan çekici çarpıştı, 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Kayseri'de otomobil taşıyan tır ile kamyonet yüklü çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kayseri'de otomobil taşıyan tır ile kamyonet yüklü çekicinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kayseri- Malatya kara yolunda seyir halindeki V.E. idaresindeki 34 CSL 48 plakalı tır ile M.K. yönetimindeki 38 JJ 068 plakalı çekici polis uygulama noktası yakınlarında çarpıştı. Çarpışma sonucu devrilen tırın üzerindeki araçlar alev aldı. Kazayı gören uygulama noktasındaki polis memuru yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek tır şoförü V.E'yi aracın camını kırarak kurtarmayı başardı. Kaza yerine ihbar üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, tır ve taşıdığı üç otomobil yanarak hasar gördü. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Hakan Can Şahin Malatya Kayseri Güncel Haberler

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