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Kayseri’de otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’de otomobil yayalara çarptı; 1 ölü, 2 yaralı
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KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin yol kenarındaki yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobilin yol kenarındaki yayalara çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kaçan alkollü sürücü, jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasıyla Sultan Sazlığı'nda yakalandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Yeşilhisar ve Yahyalı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Ovaçiftlik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Yeşilhisar yönüne giderken Y.K.'nin (30) kontrolünü yitirdiği 06 BVP 704 plakalı otomobil, yol kenarındaki yayalar E.Ş., S.Ş. ve B.Ş.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Yeşilhisar ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan E.Ş. (21) tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralılar S.Ş. (17) ile B.Ş. (15) ise Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kaza sonrası kaçan otomobil sürücüsü Y.K.'nin yakalanmasına yönelik ekipler çalışma başlattı. Sultan Sazlığı Milli Parkı'na kaçtığı belirlenen şüpheli bölgede yaklaşık 4 saat süren arama çalışmasının ardından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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