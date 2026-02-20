Haberler

Kayseri'de otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Güncelleme:
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KAYSERİ'de, otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 14 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda meydana geldi. Kamiran Can idaresindeki 38 TB 969 plakalı yolcu minibüsü ile Ayşe Doğan yönetimindeki 38 BE 388 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte toplam 14 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
